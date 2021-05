Milan, Pioli esalta Dalot: «Elemento importante, professionista fantastico» (Di sabato 15 maggio 2021) Stefano Pioli ha esaltato le qualità di Diogo Dalot, che vede ancora in bilico il suo futuro in rossonero Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha esaltato le qualità di Diogo Dalot; terzino in prestito dal Manchester United che i rossoneri non sanno ancora se riscattare o meno. «Diogo è un professionista fantastico e eccezionale. E’ facile dare i meriti dei nostri risultati ai giocatori che giocano di più ma grandi ringraziamenti vanno anche ai giocatori che hanno giocato di meno. Diogo è cresciuto tanto in entrambe le fasi ed è un giocatore importante» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Stefanohato le qualità di Diogo, che vede ancora in bilico il suo futuro in rossonero Stefano, allenatore del, in conferenza stampa hato le qualità di Diogo; terzino in prestito dal Manchester United che i rossoneri non sanno ancora se riscattare o meno. «Diogo è une eccezionale. E’ facile dare i meriti dei nostri risultati ai giocatori che giocano di più ma grandi ringraziamenti vanno anche ai giocatori che hanno giocato di meno. Diogo è cresciuto tanto in entrambe le fasi ed è un giocatore» L'articolo proviene da Calcio News 24.

