LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi a caccia della finale dai 3 metri (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, Tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 11.45 Saranno 28 in totale le atlete in gara in questa eliminatoria: ogni tuffatrice avrà a disposizione, nel suo programma, 5 Tuffi a testa. 11.40 Sul trampolino per i colori italiani Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. 11.35 Si comincia fra venticinque minuti esatti con la gara dai 3m al femminile. 11.30 Buongiorno e benvenuti amici lettori di OA Sport: è tempo della sesta giornata di Tuffi agli Europei di Budapest 2021. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dedicata ai Tuffi degli ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 11.45 Saranno 28 in totale le atlete in gara in questa eliminatoria: ogni tuffatrice avrà a disposizione, nel suo programma, 5a testa. 11.40 Sul trampolino per i colori italiani Elenae Chiara. 11.35 Si comincia fra venticinque minuti esatti con la gara dai 3m al femminile. 11.30 Buongiorno e benvenuti amici lettori di OA Sport: è temposesta giornata diaglidi Budapest. Buongiorno e benvenuti allasesta giornata dedicata aidegli ...

