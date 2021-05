LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Bandiera verde! Scatta la Q1 (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.35 Green Flag! Inizia la Q1 del GP di Francia per la Moto3! 12.33 Anche Tatsuki Suzuki, autore della pole-position in quel di Jerez, dovrà passare dalla Q1. Il giapponese appare in difficoltà al momento nell’impegnativa Le Mans. 12.30 La chicane Dunlop e l’ultima curva appaiono le più complesse per i protagonisti della Moto3. I piloti si preparano per scendere in pista! 12.27 La pioggia non dovrebbe essere un problema per la sessione che ci apprestiamo a vivere. Lo spettacolo è assicurato in una pista che ha tradito molti durante le prove libere. 12.24 La classifica combinata dopo le libere. I primi 14 di questa graduatoria passano ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.35 Green Flag! Inizia la Q1 del GP diper la! 12.33 Anche Tatsuki Suzuki, autore della pole-position in quel di Jerez, dovrà passare dalla Q1. Il giapponese appare in difficoltà al momento nell’impegnativa Le Mans. 12.30 La chicane Dunlop e l’ultima curva appaiono le più complesse per i protagonisti della. I piloti si preparano per scendere in pista! 12.27 La pioggia non dovrebbe essere un problema per la sessione che ci apprestiamo a vivere. Lo spettacolo è assicurato in una pista che ha tradito molti durante le prove libere. 12.24 La classifica combinata dopo le libere. I primi 14 di questa graduatoria passano ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: tra 20 minuti la Q1 Acosta cerca l’accesso alla seconda sessione - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: Rodrigo svetta nella combinata Fernandez al comando nella FP3. Alle 12.35 la Q1 -… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP Il più veloce sul bagnato è stato #AdrianFernandez @Max_Racing_Team - - motograndprixit : #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP Il più veloce sul bagnato è stato #AdrianFernandez @Max_Racing_Team - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: pista bagnata a Le Mans. Gabriel Rodrigo guida la combinata - #Moto3 #Francia… -