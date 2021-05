LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | Fate d’assalto in semifinale | caccia allo scudetto

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Intanto Ludovico Edalli è caduto al cav, le carte si rimescolano. 16.49 Bianca Benedetti è uscita nettamente di pedana, meglio di lei ha fato Jessica Mattoni. Intanto 11.450 per Saronni alle parallele. 16.47 Il maschile prosegue con queste sfide: Salerno, Ancona, Bustese al cav; Padova, Macerata e Ares agli anelli. 16.45 I secondi trielli: Alice D’Amato favorita su Giada Grisetti e Diana Barbanotti alle parallele; Giulia Bencini di Civitavecchia attesa all’incrocio con Viola Pierazzini e Lai Filippini alla tavola. 16.45 La Brixia schiera Giorgia Villa, nettamente favorita contro Letizia Saronni e Alessia Canali. Civitavecchia nelle mani di Alicia De Pirro, se la gioca con Helene Mattoni e Bianca Benedetti. 16.44 Brixia, Bollate e Melzo alle parallele. WSA, Giglio, ...

IOdonna : Al via dal 18 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica

OA Sport

...diversi anni ed è al timone di alcune trasmissioni televisive tra cui Pomeriggio 5 e Domenica. indossando semplicemente una tuta e delle scarpe da. Poi è stato al momento dei saluti ...Segue una dieta, fa... "Ho un metodo di sopravvivenza: il salto mortale, un esercizio ... Com'è finito negli ultimi anni a "Propaganda" su La7? "Mi avevano chiamato per cantare "...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 La Brixia è la grande favorita al femminile, al maschile si preannuncia battaglia aperta. 15.36 Si gareggia con la formula degli scontri diretti. Ogni s ...Oggi sabato 15 maggio va in scena la semifinale scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si alza il sipario sulla Final Six del massimo campionato italiano a squad ...