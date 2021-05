Juventus-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Pirlo e Conte (Di sabato 15 maggio 2021) Juventus con Kulusevski al fianco di Ronaldo, Conte sceglie il miglior undici Questa sera, con un sapore diverso dalle ultime stagioni, si disputerà all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus ed Inter. Un Derby d’Italia con situazioni di classifica opposte rispetto alle ultime stagioni. I bianconeri di Andrea Pirlo, infatti, hanno abdicato dopo 9 Scudetti consecutivi, con un attuale quinto posto che rischia addirittura di estrometterli anche dalla prossima edizione della Champions League. Dall’altra parte, invece, l’Inter dell’ex Antonio Conte ha potuto festeggiare già la scorsa settimana la vittoria del diciannovesimo Scudetto. Nonostante tutto, però, il tecnico nerazurro avrebbe invitato i suoi al massimo impegno, vista l’importanza per le due squadre della sfida. ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 15 maggio 2021)con Kulusevski al fianco di Ronaldo,sceglie il miglior undici Questa sera, con un sapore diverso dalle ultime stagioni, si disputerà all’Allianz Stadium la sfida traed. Un Derby d’Italia con situazioni di classifica opposte rispetto alle ultime stagioni. I bianconeri di Andrea, infatti, hanno abdicato dopo 9 Scudetti consecutivi, con un attuale quinto posto che rischia addirittura di estrometterli anche dalla prossima edizione della Champions League. Dall’altra parte, invece, l’dell’ex Antonioha potuto festeggiare già la scorsa settimana la vittoria del diciannovesimo Scudetto. Nonostante tutto, però, il tecnico nerazurro avrebbe invitato i suoi al massimo impegno, vista l’importanza per le due squadre della sfida. ...

