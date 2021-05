Juve | l' agente di Douglas Costa | ' Colloqui nei prossimi giorni'

Advertising

sportli26181512 : #Juve, l'agente di #DouglasCosta: 'Colloqui nei prossimi giorni': #JuniorMendonza chiarisce: 'Stiamo cercando di ar… - junews24com : Agente Douglas Costa svela: «Lui al Gremio? Ecco qual è la situazione» - - _Introducing_me : RT @TUTTOJUVE_COM: Junior Mendonza (agente Douglas Costa): 'Nei prossimi giorni definiremo la situazione con la Juve' - TUTTOJUVE_COM : Junior Mendonza (agente Douglas Costa): 'Nei prossimi giorni definiremo la situazione con la Juve' - juve_magazine : JUVENTUS - L'agente di Cristiano Ronaldo: 'I suoi piani non passano attraverso il Portogallo' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve agente

Le strade di Douglas Costa e dellapotrebbero separarsi presto. Il calciatore brasiliano, in prestito al Bayern Monaco, ha un contratto con la Vecchia Signora fino a giugno 2022, ma non è un segreto che la sua volontà sarebbe ......dallaSecondo quanto riportato da L'Equipe, Mauro Icardi avrebbe già comunicato al Psg la sua volontà di lasciare il club in estate, visto il poco spazio avuto a disposizione. Il suo...Sarà lontano dalla Juventus il futuro di Douglas Costa. L'attaccante brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma non ha convinto e farà L'attaccante brasiliano verso il ritorno in Brasile ...Lautaro Martinez sfida la Juve oggi all’Allianz Stadium: sul mercato, però, c’è l’assalto di tre big inglesi per l’attaccante dell’Inter Non è scontata la permanenza all’Inter di Lautaro Martinez, ad ...