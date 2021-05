Isola 2021, le critiche social di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: 'Non si è mai visto nella storia del reality!' (Di sabato 15 maggio 2021) A Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non è piaciuta l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi 2021 . Giulia Salemi ha in gioco la mamma Fariba, Cecilia Rodriguez il fidanzato Ignazio Moser e dopo l'... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) Anon è piaciuta l'ultima puntata dell'dei Famosiha in gioco la mamma Fariba,il fidanzato Ignazio Moser e dopo l'...

Advertising

comunevenezia : ?? #LidoDiVenezia ?? Da oggi prende il via la stagione balneare del #Lido con le prime riaperture degli stabilimenti… - Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Debbyoder : RT @girasol44247939: Il cane Rex, cittadino Lampedusano in cerca di casa, è stato sfrattato dalla sua isola - zampa_qua : RT @girasol44247939: Il cane Rex, cittadino Lampedusano in cerca di casa, è stato sfrattato dalla sua isola -