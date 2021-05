Internazionali d’Italia, doppio successo per Swiatek: battute Svitolina e Gauff in un giorno! Finale contro Pliskova (Di sabato 15 maggio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Swiatek batte Svitolina e Guaff in un giorno solo: la tennista polacca prenota la Finale degli Internazionali d’Italia contro Pliskova Giornata da incorniciare per Iga Swiatek. La giovane tennista polacca ha ottenuto un doppio successo, nel giro di poche ore, che le ha spalancato le porte della Finale degli Internazionali d’Italia. In tarda mattinata, la 19enne di Varsavia ha recuperato la sfida di ieri, rinviata a causa della pioggia, superando in due set l’ucraina Elina Svitolina (numero 6 WTA): Swiatek si è imposta con il punteggio di 6-2 / 7-5. Nel pomeriggio semiFinale ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansabattee Guaff in un giorno solo: la tennista polacca prenota ladegliGiornata da incorniciare per Iga. La giovane tennista polacca ha ottenuto un, nel giro di poche ore, che le ha spalancato le porte delladegli. In tarda mattinata, la 19enne di Varsavia ha recuperato la sfida di ieri, rinviata a causa della pioggia, superando in due set l’ucraina Elina(numero 6 WTA):si è imposta con il punteggio di 6-2 / 7-5. Nel pomeriggio semi...

Advertising

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - Agenzia_Ansa : Lorenzo Sonego vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, battendo in tre set Andrej Rublev con il punteggio… - OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Rafael #Nadal è il primo finalista degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico. Nadal aspe… - sportface2016 : #Internazionali BNL d'Italia 2021, le parole di Rafael #Nadal dopo la vittoria contro Reilly #Opelka #IBI21… -