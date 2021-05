Internazionali BNL d’Italia 2021 | continua il sogno di Sonego Rimontato Rublev | ora c’è Djokovic in semifinale

(Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzoavanza inagliBNLdopo aver prevalso nei confronti del russo Andrej: 3-6 6-4 6-3 il punteggio finale in favore del nostro azzurro. Il russo è costretto a cadere, nel tripudio di un Grandstand che sospinge e sostiene il torinese fino alla fine delle due ore e 33 minuti del match che si sarebbe dovuto disputare ieri, ma è stato rinviato a causa della pioggia.avanza così indove dovrà vedersela con NovakIN: CLASSIFICA, SOLDI E NUOVO RANKING: ORARIO, CANALE E DIRETTA STREAMING IL TABELLONE IL MONTEPREMI LORENZO #MAGIA PURA!!! By beating ...

Advertising

DanieleSportapp : Grande impresa dell'azzurro Lorenzo #Sonego che ha battuto ai quarti di finale il russo #Rublev qualificandosi per… - SMSNEWSOFFICIAL : TENNIS: Con una straordinaria impresa Lorenzo Sonego ha battuto Rublev centrando la semifinale agli Internazionali… - infoitsport : LIVE - SONEGO-DJOKOVIC, semifinale Internazionali BNL d'Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - sportface2016 : #IBI21, la gioia di #Sonego dopo la vittoria contro #Rublev: “Emozione incredibile, il pubblico mi ha aiutato” - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl altra impresa Sonego batte Rublev e in semifinale trova Djokovic - #Tennis:… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

Impresa di Lorenzo Sonego che centra una storica semifinale aglid'Italia: battuto in rimonta 3 - 6, 6 - 4, 6 - 3 il russo Rublev, numero 7 del mondo. Affronterà Djokovic, campione in carica, che ha battuto il greco Tsitsipas. adx/sam - -Il video degli highlights e dei punti salienti del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, valevole per i quarti di finale deglid'Italia 2021. Sul campo centrale del Foro Italico, a Roma, partita semplicemente straordinaria tra il serbo e il greco: il numero uno del mondo rimonta un set ed un break di ...Qualunque impegno avevate in programma di onorare stasera alle 18.30 disdicetelo. Il meraviglioso Lorenzo Sonego a poco più di quattro ore dalla ...Il momento d'oro del tennis italiano prosegue con un altro protagonista. Dopo le premature eliminazioni di Sinner e Berrettini, reduci comunque dalle finali nei precedenti Masters 1000, ci sta pensand ...