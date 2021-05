Il senso del mattone dei romani a New York

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 maggio 2021) Ho un gruppo su WhatsApp con i miei amici che si chiama Pornimmobiliare.it, la foto è quella di Paris Hilton con le braccia alzate e la maglietta con su scritto “Stop being poor”. Ci scambiamo ville in Toscana, attici parigini, isole greche (intere). Cose che non ci compreremo mai. Le bolle esplose e The big short non son serviti a niente, godiamo – e tanto – a vedere le case in vendita. Noi figli dei boomer abbiamo un rapporto molto poco terreno con la proprietà terriera. I genitori ci comprano i bilocali come investimento, una parola che per noi, angosciati a giorni alterni dalla fine del mondo, ci sembra vuota, come pensione, Inps, Quota cento. “Allora, come avevano già fatto amici vari, hai provato a convincere i tuoi a investire nelle borgate di Roma Est: più vicine al centro, molto più vive. Loro hanno preso i 350.000 euro liquidi della vendita a un tuo zio di un terzo della casa ...