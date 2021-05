Il Corriere Fiorentino insiste: l’incontro con Sarri c’era, era solo la data ad essere in dubbio (Di sabato 15 maggio 2021) Ieri il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha attaccato Corriere Fiorentino e Gazzetta, colpevoli, secondo lui, di essere contro la Fiorentina perché di proprietà di Cairo. In particolare, il patron viola ha chiesto le scuse dei due quotidiani per le bugie raccontate su Sarri. Oggi, sulle pagine del Corriere Fiorentino, a rispondere a Commisso è Roberto De Ponti. Ci saremmo aspettati risposte sul calcio, scrive, che ci spiegasse come mai “una squadra con il settimo monte stipendi della serie A si è salvata con appena due giornate d’anticipo, anziché correre per un posto in Europa”, come mai due allenatori hanno lasciato la panchina. Avremmo voluto sapere che piani ci sono per il futuro. “E invece, al termine di una conferenza stampa tra l’irritante e lo sgradevole, abbiamo di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Ieri il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha attaccatoe Gazzetta, colpevoli, secondo lui, dicontro la Fiorentina perché di proprietà di Cairo. In particolare, il patron viola ha chiesto le scuse dei due quotidiani per le bugie raccontate su. Oggi, sulle pagine del, a rispondere a Commisso è Roberto De Ponti. Ci saremmo aspettati risposte sul calcio, scrive, che ci spiegasse come mai “una squadra con il settimo monte stipendi della serie A si è salvata con appena due giornate d’anticipo, anziché correre per un posto in Europa”, come mai due allenatori hanno lasciato la panchina. Avremmo voluto sapere che piani ci sono per il futuro. “E invece, al termine di una conferenza stampa tra l’irritante e lo sgradevole, abbiamo di ...

