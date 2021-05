Ibrahimovic dà forfait: non ci sarà agli Europei (Di sabato 15 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic non parteciperà ai prossimi Europei. A comunicarlo è la federcalcio svedese attraverso i propri canali ufficiali. Oggi Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare agli Europei di questa estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto in campo! Ibrahimovic si era infortunato al ginocchio nella sfida contro la Juventus. L’assenza di lesioni o rotture aveva fatto ben sperare per la sua presenza nella competizione, ma il giocatore ha deciso di non rischiare e ha preso questa decisione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Zlatannon parteciperà ai prossimi. A comunicarlo è la federcalcio svedese attraverso i propri canali ufficiali. Oggi Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di parteciparedi questa estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto in campo!si era infortunato al ginocchio nella sfida contro la Juventus. L’assenza di lesioni o rotture aveva fatto ben sperare per la sua presenza nella competizione, ma il giocatore ha deciso di non rischiare e ha preso questa decisione. L'articolo ilNapolista.

