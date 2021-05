Gruppo Tecnocasa e Upm: insieme per l’ambiente (Di sabato 15 maggio 2021) MILANO – Il Gruppo Tecnocasa, da circa 5 anni, ha superato le 1.900 edizioni di riviste di annunci annue, con una tiratura che supera i 120 milioni di copie all’anno. Consapevole del potenziale impatto ambientale, si è fatto carico della propria responsabilità, stringendo una partnership volta alla tutela dell’ambiente con la Cartiera UPM, realtà leader di settore che sposa da anni l’approccio sostenibile. In questi anni UPM ha sviluppato iniziative a lungo termine con l’obiettivo di mitigare il cambiamento climatico grazie a: produzione di energie rinnovabili nelle cartiere approvvigionamento di energie rinnovabili miglioramento dell’efficienza energetica delle cartiere UPM continua il suo impegno per il futuro con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, come promosso dalle Nazioni Unite, e con lo sforzo di ridurre le proprie ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021) MILANO – Il, da circa 5 anni, ha superato le 1.900 edizioni di riviste di annunci annue, con una tiratura che supera i 120 milioni di copie all’anno. Consapevole del potenziale impatto ambientale, si è fatto carico della propria responsabilità, stringendo una partnership volta alla tutela delcon la Cartiera UPM, realtà leader di settore che sposa da anni l’approccio sostenibile. In questi anni UPM ha sviluppato iniziative a lungo termine con l’obiettivo di mitigare il cambiamento climatico grazie a: produzione di energie rinnovabili nelle cartiere approvvigionamento di energie rinnovabili miglioramento dell’efficienza energetica delle cartiere UPM continua il suo impegno per il futuro con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, come promosso dalle Nazioni Unite, e con lo sforzo di ridurre le proprie ...

