Gregoretti, Salvini: ora approccio più fermo del Governo (Di sabato 15 maggio 2021) "Io spero che questo processo sia utile all'intero Governo perché arrivi a un approccio più fermo e più europeo sull'immigrazione". Così Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato, in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) "Io spero che questo processo sia utile all'interoperché arrivi a unpiùe più europeo sull'immigrazione". Così Matteo, leader della Lega, ha commentato, in una ...

Advertising

sentonyiwobi : Quanti soldi pubblici sprecati solo per l'odio ideologico di chi vorrebbe utilizzare la #Giustizia per sconfiggere… - borghi_claudio : Salvini assolto per la nave #Gregoretti. Per identici fatti, anzi, ancora più incredibili è rinviato a giudizio a P… - borghi_claudio : Salvini su questione #gregoretti. Sono felice per lui. La giustizia però non doveva nemmeno essere chiamata a sinda… - Lopinionista : Caso Gregoretti, Salvini assolto - rmm2000 : -