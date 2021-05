Giro d’Italia: il francese Lafay arriva da solo a Guardiasanframondi, Valter sempre in rosa (Di sabato 15 maggio 2021) Victor Lafay vince in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km. Il francese della Cofidis si impone con 35" di vantaggio sull'azzurro Francesco Gavazzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 maggio 2021) Victorvince in solitaria l'ottava tappa deld'Italia, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km. Ildella Cofidis si impone con 35" di vantaggio sull'azzurro Francesco Gavazzi L'articolo proviene da Firenze Post.

