«Essere e sentirsi giovani normali» è per la giovane scrittrice di origine singalese cresciuta a Nova Milanese, l'aspirazione legittima per il futuro delle seconde generazioni (Di sabato 15 maggio 2021) Il cuginetto cui Nadeesha Uyangoda affida il ricordo dell’incipit del suo libro (un bambino che fabbricava aquiloni enormi e sapeva leggere l’aria e le correnti) oggi costruisce statue di cioccolato a Dubai. Ha lasciato lo Sri Lanka molto tempo fa, come lei che dall’età di sei anni vive in Italia e – giovanissima, non ancora terminato il percorso di studi – sta costruendo una carriera di scrittrice. A L’unica persona nera nella stanza (pubblicato da 66thand2nd),ha affidato il racconto del percorso che, da bambina che si arrampicava sui tetti a piedi scalzi, l’ha condotta in Italia, in Brianza, a Nova Milanese, un paesino «dove mi sento a casa perché è lì che sono cresciuta, ma che ora mi va un po’ stretto. Sento forte il fascino di Milano, dei suoi quartieri multietnici, del movimento che c’è ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Il cuginetto cui Nadeesha Uyangoda affida il ricordo dell’incipit del suo libro (un bambino che fabbricava aquiloni enormi e sapeva leggere l’aria e le correnti) oggi costruisce statue di cioccolato a Dubai. Ha lasciato lo Sri Lanka molto tempo fa, come lei che dall’età di sei anni vive in Italia e –ssima, non ancora terminato il percorso di studi – sta costruendo una carriera di. A L’unica persona nera nella stanza (pubblicato da 66thand2nd),ha affidato il racconto del percorso che, da bambina che si arrampicava sui tetti a piedi scalzi, l’ha condotta in Italia, in Brianza, a, un paesino «dove mi sento a casa perché è lì che sono, ma che ora mi va un po’ stretto. Sento forte il fascino di Milano, dei suoi quartieri multietnici, del movimento che c’è ...

Advertising

ehamicamiaemily : RT @fdiflavia: Forte e fragile al punto che, nonostante sappia di non essere solo e sbagliato, ha bisogno che qualcuno glielo ricordi e a M… - MColozzal : RT @mcolozza2021: Quello bello quando parli con me per essere piuttosto quando ti lasci a sentirsi bello che tu sei qui vicino a me e c… - TerciopeloRojo2 : RT @mcolozza2021: Quello bello quando parli con me per essere piuttosto quando ti lasci a sentirsi bello che tu sei qui vicino a me e c… - MajidaSom : RT @eu_phoriaa_: 'Io penso di essere qua dentro quello più attaccato a te' E Francesco si muta perché dopo giorni di freddezza e incompren… - olimpia_gg : RT @fdiflavia: Forte e fragile al punto che, nonostante sappia di non essere solo e sbagliato, ha bisogno che qualcuno glielo ricordi e a M… -

Ultime Notizie dalla rete : Essere sentirsi I giovani non vogliono vaccinarsi È noto che i giovani tendano, emotivamente, a sentirsi inattaccabili. Nel caso del Covid almeno, ... Se i ragazzi non sentono il pericolo per sé, è difficile che possano essere motivati appieno dal ...

Rula Jebreal non va a Propaganda Live ed è polemica ... il motivo lo ha spiegato lei stessa, affermando di non sentirsi a proprio agio essendo lei l'unica ... avrebbe dovuto essere l'ospite punta della puntata di Propaganda Live, invitata per parlare del ...

Aiutare gli altri: come essere d'aiuto al prossimo e sentirsi bene alfemminile.com La ricerca Doxa - Birra Moretti: famiglia e amici ci fanno "sentire a casa" Cosa significa sentirsi a casa? Esistono dei luoghi, che a prescindere da tutto, infondono in ognuno di noi serenità, benessere e calma. È questo il punto di partenza della ...

È noto che i giovani tendano, emotivamente, ainattaccabili. Nel caso del Covid almeno, ... Se i ragazzi non sentono il pericolo per sé, è difficile che possanomotivati appieno dal ...... il motivo lo ha spiegato lei stessa, affermando di nona proprio agio essendo lei l'unica ... avrebbe dovutol'ospite punta della puntata di Propaganda Live, invitata per parlare del ...Cosa significa sentirsi a casa? Esistono dei luoghi, che a prescindere da tutto, infondono in ognuno di noi serenità, benessere e calma. È questo il punto di partenza della ...