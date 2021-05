Due Mattei e uno 007. Anche Salvini incontrò Mancini in autogrill. Report spara la bomba sul Capitano. Che casca dal pero: non ricordo (Di sabato 15 maggio 2021) Non solo Renzi. Anche Matteo Salvini avrebbe avuto più incontri riservati con lo 007 Marco Mancini, già coinvolto nel caso Abu Omar, e Anche lui avrebbe incontrato il dirigente dei servizi segreti pure in autogrill. A sostenerlo è sempre Report, con un’anticipazione del servizio che andrà in onda lunedì prossimo (qui il video). Occorrerà ora vedere cosa farà il Copasir, presieduto dal leghista Raffaele Volpi, dopo aver annunciato di voler chiedere al premier Mario Draghi l’autorizzazione per aprire un’indagine da affidare al Dis sul faccia a faccia tra l’esponente dell’intelligence e il leader di Italia Viva in un’area di servizio a Fiano Romano, nel dicembre scorso, in piena crisi di governo. Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha preannunciato che il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Non solo Renzi.Matteoavrebbe avuto più incontri riservati con lo 007 Marco, già coinvolto nel caso Abu Omar, elui avrebbe incontrato il dirigente dei servizi segreti pure in. A sostenerlo è sempre, con un’anticipazione del servizio che andrà in onda lunedì prossimo (qui il video). Occorrerà ora vedere cosa farà il Copasir, presieduto dal leghista Raffaele Volpi, dopo aver annunciato di voler chiedere al premier Mario Draghi l’autorizzazione per aprire un’indagine da affidare al Dis sul faccia a faccia tra l’esponente dell’intelligence e il leader di Italia Viva in un’area di servizio a Fiano Romano, nel dicembre scorso, in piena crisi di governo. Il conduttore di, Sigfrido Ranucci, ha preannunciato che il ...

