Advertising

CorriereQ : Diciottenne muore investito per schivare un gavettone - statodelsud : Diciottenne investito da un furgone, muore nel Modenese - Pino__Merola : Diciottenne investito da un furgone, muore nel Modenese - Ansa_ER : Diciottenne investito da un furgone, muore nel Modenese. L'incidente a Magreta, vittima originaria di Reggio Emilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Diciottenne muore

Agenzia ANSA

Finisce in strada per evitare un gavettone, lì dove un furgone in transito lo investe. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte del 18enne Riccardo Bellopede, residente a Correggio, nel ...... e mentre i ricordi riaffiorano la donna comincia a dialogare con unache altri non è ... Il 15 marzo 1991, al rientro a casa, Santa viene accoltellata ead appena 23 anni.Finisce in strada per evitare un gavettone, lì dove un furgone in transito lo investe. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte del 18enne Riccardo Bellopede, residente a Correggio, nel Re ...(ANSA) - MODENA, 15 MAG - Finisce in strada per evitare un gavettone, lì dove un furgone in transito lo investe. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte del 18enne Riccardo Bellopede, res ...