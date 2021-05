Coma_Cose annunciano con “Nostralgia” le date del Tour (Di sabato 15 maggio 2021) Ad annunciarlo sono proprio i diretti interessati. I Coma Cose tramite un post pubblicato sul loro profilo Instagram annunciano finalmente le date del “Nostralgia Tour”. Vi propongo qui di seguito le date e i luoghi del Tour che partirà dal prossimo giugno. Un annuncio tanto atteso? Finalmente la musica sta cambiando e la direzione è quella dei live. Piano piano stiamo tornando alla normalità e l’annuncio che hanno dato i Coma Cose ne è la prova. Dopo il successo che hanno avuto sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo i Coma Cose ci tengono a dare una bellissima notizia ai loro fan. Tornano i live e sono proprio loro ad annunciarlo pubblicando un post sul loro profilo Instagram quasi increduli delle loro parole. I due artisti dichiarano: “Abbiamo aspettato questo momento per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Ad annunciarlo sono proprio i diretti interessati. I Coma Cose tramite un post pubblicato sul loro profilo Instagramfinalmente ledel “”. Vi propongo qui di seguito lee i luoghi delche partirà dal prossimo giugno. Un annuncio tanto atteso? Finalmente la musica sta cambiando e la direzione è quella dei live. Piano piano stiamo tornando alla normalità e l’annuncio che hanno dato i Coma Cose ne è la prova. Dopo il successo che hanno avuto sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo i Coma Cose ci tengono a dare una bellissima notizia ai loro fan. Tornano i live e sono proprio loro ad annunciarlo pubblicando un post sul loro profilo Instagram quasi increduli delle loro parole. I due artisti dichiarano: “Abbiamo aspettato questo momento per ...

Advertising

YolBlog : #COMA_COSE - Fausto Lama e California annunciano le prime date del NOSTRALGIA #TOUR #CONCERTI - zazoomblog : I Coma Cose annunciano il Nostralgia tour: da giugno i concerti in giro per lItalia - #annunciano #Nostralgia… - RADIOBRUNO1 : I Coma_Cose annunciano le prime date del “Nostralgia Tour” #RadioBruno - Ary1797 : RT @TicketOneIT: Sarà un’estate di concerti per i Coma_Cose: Fausto Lama e California annunciano oggi le prime date del NOSTRALGIA TOUR! ??… - TicketOneIT : Sarà un’estate di concerti per i Coma_Cose: Fausto Lama e California annunciano oggi le prime date del NOSTRALGIA T… -