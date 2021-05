Cina sbarca su Marte, atterrata la sonda: Xi applaude (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Una sonda cinese, ovvero il rover Zhurong, è atterrata per la prima volta su Marte. Il successo è stato riconosciuto dal presidente cinese Xi Jinping che si è congratulato con tutti coloro che hanno preso parte alla missione esplorativa su Marte Tianwen-1. Si tratta di ”un’altra pietra militare nello sviluppo dell’industria spaziale cinese”, ha detto Xi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Unacinese, ovvero il rover Zhurong, èper la prima volta su. Il successo è stato riconosciuto dal presidente cinese Xi Jinping che si è congratulato con tutti coloro che hanno preso parte alla missione esplorativa suTianwen-1. Si tratta di ”un’altra pietra militare nello sviluppo dell’industria spaziale cinese”, ha detto Xi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

