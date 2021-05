Caso ‘Anni ’20’, Meloni: “Le critiche devono essere condivise dalla Ue, allucinante” (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA – “allucinante! I burocrati europei scrivono alla Rai per dire che la Ue può essere pure criticata, ma le critiche devono essere “corrette”. Cioè condivise dalla Ue. Siamo ormai oltre i paradossi di Orwell in 1984”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), in riferimento alla vicenda di “Anni ’20”, rotocalco di Raidue su cui si era alzata una bufera politica dopo una rubrica dedicata al recente regolamento dell’Unione europea sull’uso, come nuovo alimento, dei vermi della farina essiccati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA – “! I burocrati europei scrivono alla Rai per dire che la Ue puòpure criticata, ma le“corrette”. CioèUe. Siamo ormai oltre i paradossi di Orwell in 1984”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), in riferimento alla vicenda di “Anni ’20”, rotocalco di Raidue su cui si era alzata una bufera politica dopo una rubrica dedicata al recente regolamento dell’Unione europea sull’uso, come nuovo alimento, dei vermi della farina essiccati. L'articolo L'Opinionista.

