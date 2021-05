Camila Raznovich ha sposato l’imprenditore francese Loic Fleury

(Di sabato 15 maggio 2021) «We did it!», scrive su Instagram Camila Raznovich, accanto alla fotografia che la vede nei panni di sposa felice dell’l’imprenditore e manager francese Loic Fleury. Per la conduttrice televisiva, 46 anni e una vita passata davanti alla telecamera (ha iniziato giovanissima ed è stata una delle prime presentatrici di MTV Italia), è il secondo matrimonio. Del primo si sa solo che è durato molto poco e che è stato con un uomo australiano, dal quale si è separata nel 2001. Le sue due figlie, Viola e Sole, sono invece nate dalla lunga relazione con l’architetto Eugenio Campari.

si è sposata . La conduttrice, che ha iniziato la sua carriera giovanissima su MTV e che oggi conduce 'Kilimangiaro' su Raitre, ha detto 'sì' per la seconda volta (la prima è stata ...indossa un abito color salmone e porta tra le mani un bouquet di peonie e ortensie, mentre lo sposo sfoggia un classico abito blu. Evviva gli sposi!La conduttrice televisiva ha detto sì al suo grande amore, l’imprenditore francese Loic Fleury. Il matrimonio è stato celebrato venerdì 14 maggio dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. I primi scatti so ...Per la conduttrice televisiva si tratta del secondo matrimonio, dopo quello finito nel 2001 con un uomo australiano ...