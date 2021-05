Calcio | Semplici ' Salvezza vicina | manca l' ultimo sforzo'

(Di sabato 15 maggio 2021) "A Milano scenderemo in campo con la miglior formazione possibile" CAGLIARI - "A Milano scenderemo in campo con la miglior formazione possibile. Tre partite in una settimana sono tante, valuteremo la ...

Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari , Leonardo, in vista della prossima gara di campionato, contro il MIlan : "Il Milan è in gran forma, ha valori, compattezza e qualità in tutte le ...non piace fare calcoli o osservare i risultati delle altre squadre, piuttosto il suo obiettivo e quello della squadra è provare a ottenere il massimo sul terreno di gioco: "Mercoledì ...(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "La casa del Milan è l'Europa. Manchiamo da tanto tempo e fa salire attesa e aspettative. E' giusto così, siamo in un top club": lo ammette il tecnico del Milan Stefano Pioli ...Lo Spezia si salva e inguaia i granata che ora devono battere la Lazio nel recupero (o tifare per il Crotone contro il Benevento) per evitare di trasformare ...