Calcio | Pirlo | ' importante vincere per restare in corsa per la Champions'

Advertising

federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - Gazzetta_it : Pirlo riparte dai Fantastici 4: la Juve trova una quadra a due giornate dalla fine #SerieA - pisto_gol : Le ultime parole fumose di Marianella su Pirlo, Sarri e Lampard - Per Sempre Calcio (perché chi dimentica è complic… - sportli26181512 : Pirlo: 'Passerella? Alla Juve non l'hanno mai fatta': Le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria casalinga c… - Paky46274392 : @Merypiccolo @Gimax38 @cosmoalbacosmo Ma per favore voi quando perdete trattate uno schifo i vostri giocatori e qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

Quello che è andato in scena allo Stadium è l'antitesi del. L'Inter portata a Torino da Conte è stata peggiore della Juve di. Tanti proclami di facciata alla vigilia, ma il copione è ......era un po' l'anno zero per il cambio in panchina ma si poteva già immaginare che prendere... Da ex giocatore o comunque da uno che vive ancora nel, secondo me ad inizio anno va data la ...Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – “Non c’è un obbligo e a noi in nove anni non è mai stato fatto”. Così l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito al mancato ‘passillo de honor’, la passerella ...Andrea Pirlo spiega il motivo di un campionato così sottotono dal parte dei suoi: Juve senza fame e fuoco degli ultimi 9 anni.