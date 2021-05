Bielsa sorride | il Leeds batte 4 - 0 il Burnley

(Di sabato 15 maggio 2021)ildi Marcelo, che vince 4 - 0 sul campo dele tiene accesa una flebile fiamma di speranza per una qualificazione europea: con i padroni di casa già salvi dopo la ...

il Leeds di Marcelo, che vince 4 - 0 sul campo del Burnley e tiene accesa una flebile fiamma di speranza per una qualificazione europea: con i padroni di casa già salvi dopo la ...LEEDS (Regno Unito) - Il turno di sabato della 35ª giornata di Premier League si apre con la vittoria per 3 - 1 del Leeds disul Tottenham . A decidere la sfida di Elland Road i gol di Dallas, Bamford e Rodrigo. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Son nel primo ...Finisce 2-1 all’Etihad Stadium con Ziyech e Marcos Alonso che rimontano il gol iniziale di Sterling. Rigore pesantissimo sbagliato da Aguero ...Il tecnico catalano del Manchester City non banalizza, dà sempre un'idea di spontaneità: ma anche questo fa parte del personaggio che si ...