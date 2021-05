Atalanta, Miranchuk il jolly per battere oggi il Genoa (Di sabato 15 maggio 2021) L' Atalanta tra poche ore potrebbe essere nuovamente in Champions League . Per il terzo anno consecutivo. Per centrare l'accesso ai gironi della coppa regina alla Dea serve una vittoria a Marassi (ore ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 15 maggio 2021) L'tra poche ore potrebbe essere nuovamente in Champions League . Per il terzo anno consecutivo. Per centrare l'accesso ai gironi della coppa regina alla Dea serve una vittoria a Marassi (ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Miranchuk Genoa - Atalanta, i convocati di Gasperini: presenti Zapata e Hateboer Gian Piero Gasperini ha reso noto l'elenco dei convocati in vista di Genoa - Atalanta, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Praticamente tutti a disposizione ... Pessina, Miranchuk, ...

I 23 convocati dell'Atalanta: ci sono Toloi e Muriel Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. L'Atalanta ha reso noto l'elenco dei 23 giocatori per la gara di domani alle ore 15 contro il Genoa al ...59 Aleksej Miranchuk 9 Luis ...

Atalanta, Miranchuk il jolly per battere oggi il Genoa IL GIORNO Serie A: Genoa-Atalanta, Spezia-Torino La DIRETTA alle ore 15 Per la zona Champions i bergamaschi potrebbero tagliare il traguardo vincendo al Ferraris. Scontro-salvezza tra i granata e la squadra di Italiano (ANSA) ...

Chi l’azzecca – La formazione di Genoa-Atalanta Quotidiani e giornali sportivi si sono sbizzarriti per tentare di capire quale 11 schiererà mister Gasperini contro l’ex Genoa In dubbio nel tridente la coppia Ilicic-Malinovskyi, ma qualcuno lancia n ...

