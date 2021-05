Akash via dall’Isola dei Famosi: non sarà più ospite in studio, la scelta (Di sabato 15 maggio 2021) Isola dei Famosi Il modello si auto esclude dal reality show: l’annuncio Pubblicato su 15 Maggio 2021 Akash Kumar, discusso concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, nelle scorse ore ha fatto sapere che non presenzierà più nello studio del reality show condotto da Ilary Blasi durante le dirette in prime time. Una decisione che, a quanto afferma il medesimo Kumar, non avrebbe alcunché di polemico nei confronti della trasmissione ma sarebbe dettata dalla semplice volontà di lasciare maggiore spazio a personaggi in grado di creare dinamiche. “La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente. Questa è una scelta mia”, ha dichiarato Akash sul suo profilo Instagram. “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, ha concluso, non ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Isola deiIl modello si auto esclude dal reality show: l’annuncio Pubblicato su 15 Maggio 2021Kumar, discusso concorrente dell’Isola dei2021, nelle scorse ore ha fatto sapere che non presenzierà più nellodel reality show condotto da Ilary Blasi durante le dirette in prime time. Una decisione che, a quanto afferma il medesimo Kumar, non avrebbe alcunché di polemico nei confronti della trasmissione ma sarebbe dettata dalla semplice volontà di lasciare maggiore spazio a personaggi in grado di creare dinamiche. “La mia presenza intermina qua… non sarò più presente. Questa è unamia”, ha dichiaratosul suo profilo Instagram. “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, ha concluso, non ...

