6 giovani su 10 con Crohn desiderano mangiare 'come gli altri' (Di sabato 15 maggio 2021) Per un giovane con la Malattia di Crohn il cibo diventa fonte di stress in famiglia (6 casi su 10), causa situazioni spiacevoli con gli amici (circa 1 su 2), complica la scuola (8 su 10). Così questa malattia cronica dell'intestino – che solo in Italia colpisce circa 150.000 mila persone, di cui un 25% con diagnosi prima dei 20 anni – alimenta il disagio nutrizionale dei pazienti, che soprattutto in età pediatrica e durante l'adolescenza soffrono una vita sociale limitata (71%) e si sentono emarginati dai propri coetanei (41%). E' il quadro che emerge dall'indagine del centro EngageMinds Hub dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, della campagna sociale "Crohnviviamo – Storie di giovani che la malattia di Crohn non può fermare", promossa da Nestlé Health Science – con il supporto di Modulen, alimento a fini medici ...

