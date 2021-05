X Factor | svelato il nuovo conduttore?

(Di venerdì 14 maggio 2021) La nuova edizione di Xarriverà il prossimo autunno, a breve però inizieranno le prime fasi di selezione, che si svolgeranno a porte chiuse. Proprio per questo motivo i fan della trasmissione si stanno chiedendo chi prenderà il posto di Alessandro Cattelan; scopriamo insieme quali sono i primi rumors a riguardo. A breve inizieranno le prime selezioni per scoprire chi saranno i giovani talenti che parteciperanno all’edizione Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor svelato

SoloDonna

Ed eccolo skin secret di Cate: l'utilizzo costante dei cosmetici della linea nel corso degli anni in combo con moltissimo SPF, hanno mantenuto la sua pelle in questo splendido stato: "La ......e Normani hanno collaborato insieme dopo che ognuna aveva gareggiato senza successo a X. ... The Ally Brooke Show , la cantante si è raccontata e si è sfogata: Poi ha continuato: Haanche ...Le cornici ultrasottili del nuovo Zephyrus M16 garantiscono un rapporto schermo/corpo del 94% in uno chassis ultrasottile, con un nuovo potente processore ...Arezzo, 12 maggio 2021 - Dalla ribalta come giudice di X Factor ai gazebo di Forte dei Marmi in cui passa le estati giocando a burraco. Discografica, conduttrice, voce della radio e talent scout, Mara ...