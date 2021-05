Welfare | il work-life balance in epoca post-Covid

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 14 maggio 2021) Le politiche diaziendalee le strategie di sviluppo nel cosiddetto new normal: su questi temi si confronteranno le principali aziende italiane e multinazionali durante Well@2021 – Charge the energy – l’evento organizzato da HRC Community in collaborazione con Generali Welion, GoodHabitz, Jointly IlCondiviso, Technogym, Up Day e Valyouness e in partnership con Fortune Italia e We– che si terrà su piattaforma online il 19 maggio p.v.. In questa occasione, le aziende condivideranno visioni, esperienze, best practice e iniziative adottate a seguito dell’emergenza-19 per garantire e tutelare la salute, la sicurezza delle proprie persone, senza dimenticare al tempo stesso l’importanza di mantenere elevato il livello di ingaggio ...