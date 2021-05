VIDEO MotoGP, Franco Morbidelli: “Preferirei correre le qualifiche sull’asciutto” (Di venerdì 14 maggio 2021) Franco Morbidelli chiude con una quinta posizione nella classifica combinata dei tempi la sua prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sullo storico tracciato di Le Mans il pilota del team Yamaha Petronas ha dovuto adattarsi, come tutti, alle mutevoli condizioni d’asfalto visto che il meteo ha fatto un po’ le bizze e questa situazione potrebbe replicarsi anche nel resto del fine-settimana. Franky, autore di una buona mole di lavoro nella FP2, ha cercato di trovare il miglior assetto possibile sulla sua M1 Spec-A, ma alcuni dubbi restano. Le previsioni meteorologiche annunciano rischio di pioggia elevato in ottica qualifiche (e anche gara) e queste variabili dovranno essere considerate. Dovendo esprimere una preferenza, Morbidelli vota ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021)chiude con una quinta posizione nella classifica combinata dei tempi la sua prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2021. Sullo storico tracciato di Le Mans il pilota del team Yamaha Petronas ha dovuto adattarsi, come tutti, alle mutevoli condizioni d’asfalto visto che il meteo ha fatto un po’ le bizze e questa situazione potrebbe replicarsi anche nel resto del fine-settimana. Franky, autore di una buona mole di lavoro nella FP2, ha cercato di trovare il miglior assetto possibile sulla sua M1 Spec-A, ma alcuni dubbi restano. Le previsioni meteorologiche annunciano rischio di pioggia elevato in ottica(e anche gara) e queste variabili dovranno essere considerate. Dovendo esprimere una preferenza,vota ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? @PeccoBagnaia cade, come altri piloti, nella trappola di curva 3: il video #FrenchGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ???? ?? Prima i baci, poi il chiarimento tra @SamLowes_22 e @aroncanet44 nelle FP1 di #Moto2 #FrenchGP ???? #SkyMotori… - AndreaDovizioso : It's important to set a target .. ?? ?? È importante darsi sempre un obiettivo #Dovi #Alpinestars #RedBull #MucOff… - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, Franco #Morbidelli: “Preferirei correre le qualifiche sull’asciutto” #FrenchGP - infoitsport : VIDEO MotoGP, GP Francia 2021: gli highlights delle libere. Johann Zarco davanti a tutti, Valentino Rossi nella top… -