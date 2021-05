Tribunale svizzero dice no a Schwazer, addio Olimpiadi (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Tribunale Federale svizzero ha respinto, con decreto dell'11 maggio 2021, la richiesta di sospensiva urgente della squalifica di Alex Schwazer. Il Tribunale ha ritenuto che non vi siano i ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) IlFederaleha respinto, con decreto dell'11 maggio 2021, la richiesta di sospensiva urgente della squalifica di Alex. Ilha ritenuto che non vi siano i ...

