The Sims 4 | kit Oasi in Giardino | data di uscita per PC | PS4 e Xbox One – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

EA ha annunciato la data di uscita del kit di The Sims 4, kit Oasi in Giardino, che arriverà presto per PC, PS4 e Xbox One. I Sims potranno godersi il loro angolo di natura in città a partire dal 18 maggio dalle 19. Ecco la descrizione di questo nuovo kit: Quest'estate illuminate gli spazi con la luce naturale del sole e date il benvenuto a una brezza rinfrescante con The Sims 4 Oasi in Giardino.

Ultime Notizie dalla rete : The Sims The Sims 4: annunciato il kit Oasi in Giardino! Preparatevi a diventare architetti d'esterni! Quest'estate illuminare gli spazi con la luce naturale del sole e dare il benvenuto a una brezza rinfrescante sarà molto più facile con The Sims 4 e il suo nuovo kit Oasi in Giardino dedicato a tutti i simmers che desiderano progettare un'oasi serena ed elegante al centro delle loro case. The Sims 4 Oasi in Giardino Kit fornisce ...

Solo il 26% degli incassi di EA arriva dalla vendita dei giochi ... Tra i dettagli aggiuntivi, sappiamo che FIFA 21 ha accumulato un totale di 25 milioni di giocatori in meno di sei mesi, accompagnato dall'utenza di The Sims 4 che ha ormai raggiunto i 36 milioni. ...

The Sims 4 si espande con Oasi in Giardino Kit EA quest'oggi ha annunciato Oasi in Giardino Kit, il nuovo set di oggetti per The Sims 4, il quale come da nome permetterà ai giocatori di crearsi la ...

