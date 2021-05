Stati generali della natalità, Draghi: “Nel 2020 record negativo, 340mila italiani in meno” (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – “In Italia la spesa sociale per le famiglie è molto più bassa che in altri Paesi come la Francia e il Regno Unito. Già prima della crisi sanitaria, l’Italia soffriva di un preoccupante e perdurante declino di natalità. Nell’anno della pandemia si è ulteriormente accentuato. Nel 2020 sono nati solo 404mila bambini. È il numero più basso dall’Unità d’Italia e quasi il 30 per cento in meno rispetto a dieci anni fa. Sempre nel 2020, la differenza tra nascite e morti ha toccato un record negativo: 340mila persone in meno. Oggi metà degli italiani ha almeno 47 anni, l’età mediana più alta d’Europa”. Questo il quadro presentato dal presidente del Consiglio Mario ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – “In Italia la spesa sociale per le famiglie è molto più bassa che in altri Paesi come la Francia e il Regno Unito. Già primacrisi sanitaria, l’Italia soffriva di un preoccupante e perdurante declino di. Nell’annopandemia si è ulteriormente accentuato. Nelsono nati solo 404mila bambini. È il numero più basso dall’Unità d’Italia e quasi il 30 per cento inrispetto a dieci anni fa. Sempre nel, la differenza tra nascite e morti ha toccato unpersone in. Oggi metà degliha al47 anni, l’età mediana più alta d’Europa”. Questo il quadro presentato dal presidente del Consiglio Mario ...

