“Space Jam: New Legends”, Don Cheadle: la comparsa di Michael Jordan sarà inaspettata (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 16 luglio, data di uscita nelle sale di Space Jam New Legends, si avvicina e così iniziano a trapelare sempre più informazioni su personaggi, struttura e trama del film. Insieme ai personaggi di Looney Tunes, questa volta troviamo LeBron James, star dell’NBA, così i fan si chiedono se il sequel includerà un cameo di Michael Jordan, ma a chiarire arriva l’interprete del villain Don Cheadle durante una recente intervista con Access Hollywood. Don Cheadle: le parole del villain Nel primo trailer uscito online, possiamo vedere LeBron e suo figlio Dom alias Cedric Joe, vengono risucchiati in un’universo parallelo, e l’unica maniera per uscirne sarà battere la squadra di AI-G Rhythm, la Goon Squad, in una partita di pallacanestro. La squadra avversaria è però ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 16 luglio, data di uscita nelle sale diJam New, si avvicina e così iniziano a trapelare sempre più informazioni su personaggi, struttura e trama del film. Insieme ai personaggi di Looney Tunes, questa volta troviamo LeBron James, star dell’NBA, così i fan si chiedono se il sequel includerà un cameo di, ma a chiarire arriva l’interprete del villain Dondurante una recente intervista con Access Hollywood. Don: le parole del villain Nel primo trailer uscito online, possiamo vedere LeBron e suo figlio Dom alias Cedric Joe, vengono risucchiati in un’universo parallelo, e l’unica maniera per uscirnebattere la squadra di AI-G Rhythm, la Goon Squad, in una partita di pallacanestro. La squadra avversaria è però ...

