Salerno, il carcere è Covid free: oggi la consegna di dieci tablet (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La casa circondariale di Salerno è Covid free ed il 50% dei detenuti e del personale è stato vaccinato. La buona notizia è stata data dalla direttrice Rita Romano, a margine della conferenza stampa nel corso della quale è stata presentata l’iniziativa “Una call per raccontare”, ideata dall’Associazione Avantgarde Sport APS del Presidente Avv. Marco De Luca. Realizzato grazie anche al contributo della Fondazione Carisal, rientrante nel Bando 2020 – Povertà e fragilità sociali, e del Rotary Club Salerno Picentia, Il progetto ha consentito di acquistare e donare alla casa circondariale 10 tablet che i detenuti potranno utilizzare per parlare a distanza con i propri familiari. Come ha ricordato la stessa direttrice, la difficoltà a relazionare con i propri cari era ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La casa circondariale died il 50% dei detenuti e del personale è stato vaccinato. La buona notizia è stata data dalla direttrice Rita Romano, a margine della conferenza stampa nel corso della quale è stata presentata l’iniziativa “Una call per raccontare”, ideata dall’Associazione Avantgarde Sport APS del Presidente Avv. Marco De Luca. Realizzato grazie anche al contributo della Fondazione Carisal, rientrante nel Bando 2020 – Povertà e fragilità sociali, e del Rotary ClubPicentia, Il progetto ha consentito di acquistare e donare alla casa circondariale 10che i detenuti potranno utilizzare per parlare a distanza con i propri familiari. Come ha ricordato la stessa direttrice, la difficoltà a relazionare con i propri cari era ...

