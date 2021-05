Rosanna Banfi | chi è | età | carriera | chi è il marito | figli | Instagram | tumore al seno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche: chi è, età,è nata a Canosa di Puglia il 19 aprile del 1963 ed è una nota attrice.a dell’attore Linoè cresciuta a Roma dove ha avuto modo di frequentare varie scuole e accademie. Dopo aver esordito sul grande schermo alla fine degli anni ’80, ha partecipato a fiction televisive Rai come Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Angelo il Custode e tante altre. Nel 2017, sempre con il padre, ha inaugurato a Roma un’orecchietteria per ricordare i sapori della sua terra ...