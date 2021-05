Roma, ‘zozzone’ pizzicato sulla Colombo: sorpreso a buttare di tutto in strada, per lui una maxi-multa (VIDEO) (Di venerdì 14 maggio 2021) Ha abbandonato sedie, lavabo, reti, materassi, nonché un divano e un armadio in un’area lungo la via Cristoforo Colombo senza sapere, però, che la zona era sottoposta a controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata quotidianamente nel contrasto agli illeciti ambientali. L’area, infatti, era da tempo oggetto di verifiche da parte degli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) che, attraverso il vaglio delle immagini degli impianti di VIDEOsorveglianza presenti, sono risaliti al proprietario del veicolo, ripreso da una telecamera mentre, da un furgone, gettava i rifiuti ingombranti , per poi allontanarsi velocemente. Gli operanti hanno rintracciato l’uomo, di 50 anni, risultato essere proprietario di alcune frutterie in diverse zone della Capitale. Grazie agli ulteriori accertamenti eseguiti dai Gruppi del I Centro e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Ha abbandonato sedie, lavabo, reti, materassi, nonché un divano e un armadio in un’area lungo la via Cristoforosenza sapere, però, che la zona era sottoposta a controllo da parte della Polizia Locale diCapitale, impegnata quotidianamente nel contrasto agli illeciti ambientali. L’area, infatti, era da tempo oggetto di verifiche da parte degli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) che, attraverso il vaglio delle immagini degli impianti disorveglianza presenti, sono risaliti al proprietario del veicolo, ripreso da una telecamera mentre, da un furgone, gettava i rifiuti ingombranti , per poi allontanarsi velocemente. Gli operanti hanno rintracciato l’uomo, di 50 anni, risultato essere proprietario di alcune frutterie in diverse zone della Capitale. Grazie agli ulteriori accertamenti eseguiti dai Gruppi del I Centro e ...

