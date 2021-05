Roma: Bettini, 'Gualtieri migliore tra i candidati, diamogli una mano e recupererà gap iniziale' (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Roma: Bettini, 'Gualtieri migliore tra i candidati, diamogli una mano e recupererà gap iniziale'... - giampabe : RT @OGiannino: Sintesi: l’ex segretario Pd che riteneva ferrea l’intesa con 5S non si candida a Roma perché l’intesa non c’era e non c’è. E… - arbiter46664 : RT @OGiannino: Sintesi: l’ex segretario Pd che riteneva ferrea l’intesa con 5S non si candida a Roma perché l’intesa non c’era e non c’è. E… - danieledv79 : RT @OGiannino: Sintesi: l’ex segretario Pd che riteneva ferrea l’intesa con 5S non si candida a Roma perché l’intesa non c’era e non c’è. E… - Nukes62 : RT @OGiannino: Sintesi: l’ex segretario Pd che riteneva ferrea l’intesa con 5S non si candida a Roma perché l’intesa non c’era e non c’è. E… -