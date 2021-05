Ravenna | mamma va in vacanza e lascia i figli a casa da soli con i cani chiedendo alla vicina di guardarli | a processo per abbandono di minori

(Di venerdì 14 maggio 2021) Hato iminorenni ada, con l’unica compagnia deidi “dare un’occhiata”, per partire incon il nuovo compagno. Una giovanedi origine straniera è finita, giovedì mattina, adavanti al giudice del tribunale di, Federica Lipvscek, perdi. Il fatto è stato riportato da Il Resto del Carlino, che sottolinea l’età dei bambini: il più grande all’epoca dei fatti aveva appena 6 anni. L’episodio è stato scoperto dai carabinieri a metà aprile 2018. Secondo quanto ricostruito è stata l’ex suocera della donna a denunciare all’Arma quanto stava accadendo: andata a ...

