PS5 | i DualSense colorati Midnight Black e Cosmic Red sono disponibili per il preordine!

Nella giornata di ieri PlayStation ha annunciato l'arrivo di due nuovi controller DualSense in diversi colori, Midnight Black e Cosmic Red. Questa coppia di controller sarà disponibile per l'acquisto presso alcuni rivenditori specializzati e da oggi Amazon ha aperto i preordini. Midnight Black è caratterizzato da due tonalità di nero leggermente diverse con dettagli in grigio chiaro che rappresentano lo spazio quando lo si osserva di notte, mentre Cosmic Red è dotato di uno straordinario design nero e rosso ispirato alle vivaci e uniche sfumature di rosso tipiche del cosmo. Se siete interessati ad acquistare uno dei due controller, su Amazon sono disponibili entrambi, con una data di consegna prevista per il 18 giugno.

