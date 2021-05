Propaganda Live, Rula Jebreal polemica con il programma di La7: cosa è successo (Di venerdì 14 maggio 2021) Rula Jebreal ha rifiuto l'invito di Propaganda Live: la giornalista ha polemizzato con il programma di La7 di Diego Bianchi quando ha saputo di essere l'unica donna invitata in trasmissione. Propaganda Live questa sera deve fare a meno di Rula Jebreal: la giornalista ha rifiutato l'invito del programma di La7 di Diego Bianchi, quando ha capito che sarebbe stata l'unica donna presente in studio. "Non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l'inclusione", ha scritto su Twitter. Questa sera in prima serata su La7 torna Propaganda Live, la puntata sarà in parte dedicata all'escalation nel conflitto israelo-palestinese: Rula Jebreal è stata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)ha rifiuto l'invito di: la giornalista ha polemizzato con ildi La7 di Diego Bianchi quando ha saputo di essere l'unica donna invitata in trasmissione.questa sera deve fare a meno di: la giornalista ha rifiutato l'invito deldi La7 di Diego Bianchi, quando ha capito che sarebbe stata l'unica donna presente in studio. "Non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l'inclusione", ha scritto su Twitter. Questa sera in prima serata su La7 torna, la puntata sarà in parte dedicata all'escalation nel conflitto israelo-palestinese:è stata ...

mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - fanpage : '7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo… - repubblica : Rula Jebreal rifiuta 'Propaganda Live': 'Non vado perché sarei l'unica donna su sette ospiti' - abbruzzella : RT @mannocchia: Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e donne -… -