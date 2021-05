Post sessista su Kamala Harris, sospeso un docente della Statale di Milano (Di venerdì 14 maggio 2021) E' stato sospeso dall'insegnamento per un mese e rimarrà senza stipendio per questo stesso periodo di tempo Marco Bassani, il docente dell'Università Statale di Milano che a novembre aveva Postato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) E' statodall'insegnamento per un mese e rimarrà senza stipendio per questo stesso periodo di tempo Marco Bassani, ildell'Universitàdiche a novembre avevaato ...

