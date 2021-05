Papa Francesco: "Abbiamo dimenticato il primato del dono" (Di venerdì 14 maggio 2021) "Com'è possibile che una donna debba vergognarsi per il dono più bello che la vita possa offrire?", si interroga Papa Francesco partecipando agli Stati generali della Natalità. L'Italia è nel pieno di un "inverno demografico freddo e buio": il presidente del Consiglio Mario Draghi ne ha esaminato le implicazioni socioeconomiche, il pontefice quelle morali. Sottolineando la centralità di tre elementi: sostenibilità, responsabilità e solidarietà generazionali. "A volte", accusa il Papa, "passa il messaggio che realizzarsi significhi fare soldi e successo, mentre i figli sembrano quasi un diversivo, che non deve ostacolare le proprie aspirazioni personali. Questa mentalità è una cancrena per la società e rende insostenibile il futuro". Il discorso integrale di Papa Francesco Cari ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) "Com'è possibile che una donna debba vergognarsi per ilpiù bello che la vita possa offrire?", si interrogapartecipando agli Stati generali della Natalità. L'Italia è nel pieno di un "inverno demografico freddo e buio": il presidente del Consiglio Mario Draghi ne ha esaminato le implicazioni socioeconomiche, il pontefice quelle morali. Sottolineando la centralità di tre elementi: sostenibilità, responsabilità e solidarietà generazionali. "A volte", accusa il, "passa il messaggio che realizzarsi significhi fare soldi e successo, mentre i figli sembrano quasi un diversivo, che non deve ostacolare le proprie aspirazioni personali. Questa mentalità è una cancrena per la società e rende insostenibile il futuro". Il discorso integrale diCari ...

