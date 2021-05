MotoGP, su pista umida super Ducati. E Miller cala l'asso con le slick (Di venerdì 14 maggio 2021) Azzardo vincente in condizioni non semplici, ma in miglioramento per la prima sessione di libere della MotoGP del GP di Francia a Le Mans. Su una pista che si è asciugata progressivamente anche per la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Azzardo vincente in condizioni non semplici, ma in miglioramento per la prima sessione di libere delladel GP di Francia a Le Mans. Su unache si è asciugata progressivamente anche per la ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @AndreaDovizioso torna in sella al Mugello nel secondo giorno di test con la RS-GP: pista bagnata ??… - SkySportMotoGP : ?? Al Mugello @AndreaDovizioso scende in pista per i suoi test privati con @ApriliaOfficial ?? @SandroDonatoG… - AsvVariasi : RT @SkyRacingTeam: ???? Finalmente si torna in pista dopo due settimane di pausa! Al via la prima giornata di prove libere del #FrenchGP con… - motomoto6310 : RT @SkyRacingTeam: ???? Finalmente si torna in pista dopo due settimane di pausa! Al via la prima giornata di prove libere del #FrenchGP con… - juvecrazia : Ma la doppia gara in Austria per la MotoGP ma sono fuori di testa quella pista lì ha già dimostrato (hah ho ancora… -