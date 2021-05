MotoGP | niente Gran Premio in Finlandia Doppio appuntamento in Austria

(Di venerdì 14 maggio 2021), cancellato il GP della. Al suo posto ci sarà un secondoin. ROMA –, cancellato il GP della. Nel primo giorno a Le Mans la Dorna ha annunciato la cancellazione del primoal KymiRing per la pandemia. Le complicazioni di viaggio hanno costretto il Motomondiale a cambiare nuovamente i piani e rivedere il calendario. La gara era in programma a luglio ma il tutto è stato rimandato al 2022. Da parte della Dorna non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro su questa gara ed è stato assicurato il rispetto del contratto almeno fino al 2026. Ma non è esclusa la possibilità di allungare la presenza nel calendario della...

... " Non leggo. Ma è una cosa che per me è ormai abituale da 15 anni. Ogni tanto vedo qualcosa ... di Fabio Belli) DIRETTA/ Qualifiche, Quartararo in pole position! Morbidelli 2°, Bagnaia 4°..GP in Finlandia a luglio 2021, ma torna la gara in Stiria, anche se non nella stessa data inizialmente prevista per la gara al KymiRing. FIM, IRTA e Dorna hanno infatti annunciato la ...Non ci potrà essere pubblico al Mugello, sede del GP d'Italia 2021. La tappa del Motomondiale, in programma nel weekend del 28-30 maggio sul circuito toscano, sarà a porte chiuse. Il Governo Italiano ...MotoGP, cancellato il GP della Finlandia. Al suo posto ci sarà un secondo appuntamento in Austria. Ecco tutti i dettagli.