Mijatovic pesante su Hazard | “Mi fa pena | cammina senza fare praticamente nulla”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 14 maggio 2021) Edencontinua a non brillare al Real Madrid, il belga è arrivato due stagioni fa e tra infortuni e prestazioni opache fa fatica a conquistare i tifosi dei Blancos., ex calciatore ed ex direttore sportivo del Madrid, ha partecipato alla trasmissione tv spagnola di ‘El Larguero’ parlando così,peli sulla lingua, del talentuoso attaccante: “Mi dispiace ma mi fa. Entra e. Non so se riuscirà a ritrovare la sua forma, non sono molto ottimista. Sappiamo tutti com’era al Chelsea e in due anni qui non hafatto”. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.