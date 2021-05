Massa, Pregliasco seguirà la 23enne vaccinata con più dosi. La mamma: “Disidratata anche dopo 7 litri d’acqua. Valutiamo risarcimento” (Di venerdì 14 maggio 2021) Virginia, la 23enne tirocinante in psicologia all’Asl Toscana, che lo scorso 11 maggio ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino Pfizer, anziché solo una, è Disidratata “nonostante ingerisca anche sette litri d’acqua in poche ore”. A parlare è la mamma della giovane studentessa che, proprio per questo motivo ha deciso di coinvolgere il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, nella cura della figlia. Il virologo, contattato dall’AdnKronos, ha però spiegato di non aver ancora visitato la ragazza e, per il momento, di aver solo preso contatti con la mamma. Come già detto dalla 23enne, intervistata dal Corriere della Sera poco dopo il fatto, la famiglia non presenterà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Virginia, latirocinante in psicologia all’Asl Toscana, che lo scorso 11 maggio ha ricevuto per errore quattrodi vaccino Pfizer, anziché solo una, è“nonostante ingeriscasettein poche ore”. A parlare è ladella giovane studentessa che, proprio per questo motivo ha deciso di coinvolgere il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, Fabrizio, nella cura della figlia. Il virologo, contattato dall’AdnKronos, ha però spiegato di non aver ancora visitato la ragazza e, per il momento, di aver solo preso contatti con la. Come già detto dalla, intervistata dal Corriere della Sera pocoil fatto, la famiglia non presenterà ...

