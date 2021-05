Lozano reclama più spazio | l’entourage al Napoli | “Vorrebbe più minutaggio”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “si è ripreso. Ho parlato con Hirving ieri, mi ha detto di stare benissimo e di sentirsi recuperato. Gli dispiace perchépiùal momento, quando sente che sta per arrivare la giocata importante già deve uscire dal campo.ritrovare un po’ di ritmo ma è molto contento del suo stato fisico, l’infortunio è stato un po’ un peccato”. Rodrigo Obregón, suocero e membro deldi Hirvingintervenendo a radio Marte. “Liti con Gattuso? Sono due personalità forti. È un rapporto come quello tra un generale e il soldato, Hirving ha massimo rispetto per lui. Il fatto che siano arrivati al faccia a faccia dimostra proprio il rapporto forte che c’è tra i due. Si tratta di un rapporto molto produttivo ...