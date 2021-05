Lamorgese | ' Nel 2020 raddoppiati cyberattacchi a infrastrutture'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese Nel

TGCOM

In Italia2020 i reati informatici 'sono aumentati del 33%' e i cyberattacchi diretti a infrastrutture ... A indicarlo è il ministro dell'Interno, Luciana, secondo la quale la ...L'esame dei testimoni, tra cui il ministroe l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte,... tanto che a piccoli gruppi i migranti venivano fatti sbarcarecorso delle giornate in cui si ...Ci sono 950 comuni a rischio default a causa della sentenza della Consulta sul ripiano del debito, a questi potrebbero aggiungersene altri 450.Il giudice per l'udienza preliminare (GUP) Nunzio Sarpietro, del tribunale di Catania, ha deciso di non rinviare a giudizio Matteo Salvini per il caso ...